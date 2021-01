19일 서울역 매표소에서 한 시민이 휴대전화로 '2021년 설 승차권 비대면 예매' 안내문을 살펴보고 있다. 한국철도(코레일)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 설 승차권을 온라인과 전화접수 등 100% 비대면 방식으로 판매한다. 오늘(19일) 경로·장애인을 시작으로 20~21일엔 모든 국민이 예매할 수 있다. /문호남 기자 munonam@

