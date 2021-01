구글, 코로나19 백신 허위정보 대응…300만달러 지원

[아시아경제 부애리 기자] 구글이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 관련 허위정보 대응을 위해 300만달러(약 33억원) 규모의 기금을 지원한다고 18일 밝혔다.

구글 뉴스 이니셔티브는 전 세계적으로 관심이 높은 코로나 백신 접종, 면역 형성 관련 정보를 검증하는 저널리즘 프로젝트 당 최대 100만달러(11억원)를 지원한다.

구글은 검증되지 않은 백신 허위정보, 오보에 노출되는 사례를 방지하고 사실 기반의 백신 관련 저널리즘을 확대한다는 계획이다.

인쇄·방송·디지털 등 매체 성격에 상관없이 기금을 신청할 수 있다.

여러 조직이 협력 프로젝트를 꾸려 기금을 신청할 수도 있다. 이런 경우 팩트체크를 포함해 허위정보를 공식적으로 검증해온 기관이 포함돼야 한다.

구글 뉴스 이니셔티브 측은 "학문적 연구에 기반을 둔 협업 프로젝트팀과 달성 목표의 지표가 명확한 프로젝트를 우선 선정할 것"이라면서 "컨소시엄이나 백신 전문가, 면역학자 등 여러 조직이 협력하는 프로젝트에 우선순위를 둘 것"이라고 설명했다.

프로젝트에 지원하려면 한국 시각으로 내달 1일 오후 4시 59분까지 영문 지원서를 제출해야 한다.

한편 구글 뉴스 이니셔티브는 20일 오후 4시에 공식 유튜브 채널에서 한국어 설명회를 열어 기금 취지를 설명하고 질의응답 시간을 갖는다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr