순천시여성단체협의회 회장 이·취임식 개최

제20대 이문자 회장 이임 및 제21대 최경희 회장 취임

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시 여성단체협의회는 지난 15일 인생이모작지원센터 회의실에서 비대면 온택트 방식으로 순천시 여성단체협의회 회장 이·취임식을 가졌다고 18일 밝혔다.

이날 이·취임식에서 제20대 이문자 회장은 이임하고, 제21대 최경희 회장이 취임했다.

비대면으로 진행한 이번 행사는 공로패 전달, 이임사 및 취임사를 비롯해 허석 순천시장의 격려사, 순천시의회 의장의 축사 등이 예년과 달리 축하영상 메시지 전달 방식으로 진행되었다.

21대 회장으로 취임한 최경희 회장은 취임사를 통해 “더 나은 여성단체협의회를 위해 뚜렷한 비전을 제시하여, 여성들의 힘이 얼마나 멋지고 중요한지를 실행력으로 보여주는 역할을 수행하겠다.”고 포부를 밝히며, 순천시여성단체협의회에 발전기금 100만원을 전달했다.

허석 순천시장은 “여성이 차별받지 않고 각자의 영역에서 빛을 발할 수 있도록 적극 협력하겠으며, 여성의 배려와 포용의 리더십으로 순천시 발전을 위해 함께 노력해주시기 바란다.”라고 당부했다.

순천시 여성단체협의회는 여성자원봉사회를 포함해서 13개 단체가 가입되어 있으며, 여성의 권익향상과 양성평등문화 확산을 위해 앞장서고 지역사회에 따뜻한 사랑의 온기를 나누기 위해 노력해 오고 있다.

