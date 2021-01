[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 18일 대설주의보가 발효된 경남 거창군 가조면 우두산에 Y자형 출렁다리에 많은 눈이 내리고 있다. 이곳 Y자형 출렁다리는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 차단을 위해 현재 폐쇄 중이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr