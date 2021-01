경남은행, 마이태그 이벤트…경남BC카드로 결제하면 청구 할인

3월말까지 진행

원하는 혜택 태그 후 경남BC카드로 결제하면 청구 할인

[아시아경제 박선미 기자]BNK경남은행은 오는 3월말까지 ‘경남BC카드 #마이태그 이벤트’를 진행한다고 18일 밝혔다.

페이북앱 또는 비씨카드앱 ‘#마이태그 이벤트 코너’에서 원하는 혜택을 태그한 후 해당 가맹점에서 페이북앱에 등록된 경남BC카드(개인 신용·체크)로 결제하면 청구할인 혜택을 받을 수 있다.

G마켓ㆍ옥션ㆍ쿠팡에서 1만원 이상 결제하면 1000원, 배달의 민족앱과 요기요앱에서 2만원 이상 결제하면 1000원, 스타벅스ㆍ커피빈ㆍ할리스ㆍ탐앤탐스ㆍ투썸플레이스ㆍ이디야ㆍ공차ㆍ카페베네ㆍ빽다방 등 커피전문점과 약국 업종에서 3000원 이상 결제하면 10%(최대 1000원)까지 할인 해준다.

경남BC카드 #마이태그 이벤트는 전월 실적 조건 충족 여부는 물론 경남BC카드 기본 혜택과 별도로 추가 혜택이 적용된다.

카드사업부 한정안 부장은 “인터넷 쇼핑과 배달앱을 자주 이용하는 경남BC카드 회원들에게 유익하고 알찬 소식이 될 것"이라며 "페이북앱 #마이태그 이벤트 코너에 접속하면 고객별 특성과 소비패턴에 맞춰 혜택 받을 수 있는 태그들을 한눈에 확인할 수 있다"고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr