[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 18일부터 온라인으로 관내 잠재력 높은 소상공인의 성장을 지원하기 위한 ‘백년가게’ 시민 추천을 받는다.

백년가게는 20년 이상 영업하고 있는 소상공인 가게를 발굴해 100년 이상 존속·성장할 수 있도록 육성하는 사업이다.

광산구 백년가게는 현재 6개소다.

시민이 추천할 수 있는 가게는, 제조업을 제외한 업력 20년 이상 관내 소상공인 업체다.

시민 누구나 네이버 폼에 접속해서 추천할 수 있다.

광산구는 시민이 추천한 가게를 소상공인시장진흥공단에 알려 백년가게로 선정될 수 있도록 뒷받침 한다는 방침이다.

김삼호 광산구청장은 “중앙정부에서 추진하는 정책들의 효과를 높일 수 있도록 지방정부 차원에서 적극 지원하고, 지역 소상공인들이 성장할 수 있는 발판을 마련하겠다”고 말했다.

