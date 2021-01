국립민속박물관장에 김종대 중앙대 교수

새로운 박물관 도약과 세종 이전 건립 준비 매진할 듯

문화체육관광부는 18일 김종대 국립민속박물관장에게 임명장을 수여했다. 인사혁신처 개방형 직위 공모를 통해 선발한 신임 관장이다. 임기는 2024년 1월 17일까지 3년이다.

김 신임 과장은 1984년~2004년 국립민속박물관에서 민속연구과장, 전시운영과장 등을 거친 박물관 전문가다. 중앙대학교 민속학과와 국어국문학과 교수로 재직하며 후학을 양성하고 마을 제의와 한국 도깨비에 대한 많은 연구 성과도 쌓았다. 한국민속학회 회장, 한국박물관교육학회 회장 등을 역임하는 등 민속학계와 박물관계에서 활발하게 활동했다.

문체부 박양우 장관은 "그동안 현장과 학계에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 국립민속박물관의 새로운 도약을 이끌 것으로 기대한다"고 했다. "국립민속박물관의 세종 이전 건립 준비도 차질없이 진행해 지역 간 문화균형 발전에 힘써주길 바란다"라고 당부했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr