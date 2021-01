한국거래소, 'KRX BBIG K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수' 발표

[아시아경제 오주연 기자] K-뉴딜지수를 활용한 전략지수인 'KRX BBIG K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수'가 18일부터 발표된다.

한국거래소에 따르면 KRX BBIG K-뉴딜지수는 종목 수가 12개로 적어 상대적으로 변동성이 크다. KRX BBIG K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수는 '목표변동성 투자전략'을 활용해 이러한 위험노출정도를 사전에 설정하도록 한 것이 특징이다. KRX BBIG K-뉴딜지수의 변동성(평균 20% 수준)을 감안해 해당 지수의 상품화에 적합한 수준인 12%를 목표변동성으로 설정했다.

KRX BBIG K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수는 기초지수인 주식의 변동성이 높은 때는 주식의 투자비중을 낮추고 채권의 투자비중을 높여 위험을 회피하고, 반대의 경우 주식 투자비중을 높여 수익을 추구하도록 설정됐다.

거래소 측은 "KRX BBIG K-뉴딜지수를 활용한 전략지수 개발을 통해 투자자들에게 다양한 투자전략의 선택 및 시장상황의 변동에 유연하게 대처할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대한다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr