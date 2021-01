[e공시 눈에 띄네]코스피-15일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 유양디앤유 유양디앤유 011690 | 코스피 증권정보 현재가 1,220 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,220 2021.01.15 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일반기보고서 제출 마감…쌍용차 등 42개사 관리종목 지정KCGS, LG화학·신라젠 등 10개사 ESG등급 하향조정 close =회생계획인가 결정, 김상옥 대표이사 퇴임

◆ 엔케이물산 엔케이물산 009810 | 코스피 증권정보 현재가 526 전일대비 12 등락률 -2.23% 거래량 1,230,594 전일가 538 2021.01.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 엔케이물산, 조회공시 요구에 "중요 공시대상 없다"[기로의 상장사]엔케이물산·미래아이앤지가 쏜 170억원…자회사는 '감감무소식'[기업 자금조달]'3전4기' 엔케이물산, MRO 사업으로 일어설까 close ="현저한 시황변동 관련 중요 정보 없다"

◆ 화성산업 화성산업 002460 | 코스피 증권정보 현재가 12,400 전일대비 150 등락률 -1.20% 거래량 64,726 전일가 12,550 2021.01.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 화성산업, 영업정지 1개월 행정처분..."취소소송으로 대응할것"화성산업, 261억원 규모 공사 수주화성산업, 주가 1만 2800원 (0.0%)… 게시판 '북적' close =토목건축사업에 대한 영업정지 1개월 행정처분..매매거래 정지

◆ 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 12,700 전일대비 100 등락률 -0.78% 거래량 238,597 전일가 12,800 2021.01.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 지난해 집값 45% 뛴 세종… 올해도 대규모 분양 예정돼태영건설, 1500억 규모 청년주택 신축공사 수주태영건설, 2487억원 규모 포항 장성동 주택 재개발 공사 수주 close =1210억 규모 공동주택 신축공사 수주

◆ 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 804,000 전일대비 12,000 등락률 -1.47% 거래량 142,061 전일가 816,000 2021.01.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '팔자'로 돌아서코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 14일 옵션만기일, 코스피 3149·코스닥 980서 소폭 상승 마감 close =스위스 로슈와 433억원 규모 위탁생산 본계약 체결

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr