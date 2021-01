이달 셋째주 전국 5000여가구 분양

[아시아경제 최동현 기자] 이달 셋째주 전국에서 5000여가구가 청약을 진행한다.

17일 부동산 리서치업체 닥터아파트에 따르면 오는 18일부터 23일까지 전국 11개 단지에서 4889가구가 공급된다. 견본주택은 두곳에서 문을 연다.

우선 오는 18일엔 위례자이 더 시티 신혼희망타운(공공분양), 창녕말흘(국민임대·영구임대) 등 3곳에서 청약접수를 시작한다.

위례자이 더 시티는 GS건설이 경기 성남시 수정구 창곡동 512 일원에 공급하는 아파트로 지하 2층~지상 23층, 11개 동, 총 800가구 규모다. 이 중 신혼희망타운(분양)은 전용면적 46~59㎡ 293가구이며, 147가구는 신혼희망타운(임대)으로 공급될 예정이다. 이번에 공급되는 물량은 신혼희망타운 분양 물량으로 공공분양은 지난주 분양을 마쳤고 임대물량은 추후 공급된다. 3.3㎡당 평균 분양가는 2250만원(발코니 확장 비용 제외)으로 공공분양(2260만원)보다 낮게 책정됐다.

19일에는 의정부 고산 수자인 디에스티지(C1·C3·C4블록), 인천 한화 포레나 인천연수, 세종 행정중심복합도시 3-3생활권 M2블록(국민임대), 부산 모티 더 베스트빌, 광주 운암동 한국아델리움57 에듀힐즈 등 7곳에서 청약접수를 시작한다.

고산 수자인 디에스티지는 보성산업과 한양이 경기 의정부시 산곡동 고산지구 C1, C3, C4블록에 짓는 단지다. C1블록 79㎡ 240가구, C3블록 79㎡ 1134가구, C4블록 69~125㎡ 1033가구 규모다. 세종포천고속도로(구리-포천) 동의정부IC를 통해 서울도심 진입이 용이하다. 복합문화융합단지, 법조타운 예정부지와 접해 있어 개발호재에 따른 미래가치가 더욱 기대된다. 부용산, 부용천 산책로, 용암산 등 쾌적한 주거환경을 갖췄으며 민락지구의 생활인프라를 함께 공유할 수 있다. 단지 주변 초등학교 부지가 조성예정이다.

한화 포레나 인천연수는 한화건설이 인천 연수구 선학동 151-3에 짓는 단지로 84㎡ 767가구 규모다. 인천지하철 1호선 문학경기장역과 선학역이 도보 10분거리인 더블역세권이다. 수도권광역급행철도(GTX) B노선 인천시청역이 2022년 착공예정으로 노선 개통 시 여의도와 서울역을 20분대로 도달할 수 있다. 인천문학경기장, 가천대길병원, 롯데백화점, 구월스타필드(예정) 등 풍부한 생활인프라를 누릴 수 있다.

22일에는 구례 골든캐슬 1곳에서 청약접수를 시작한다.

한편 이번주 오픈예정인 견본주택은 힐스테이트 청계 센트럴(오피스텔)과 대구 수성 더팰리스 푸르지오 더샵 등 2곳이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr