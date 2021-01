유대 음식 배달거부, 프랑스 거주 알제리인 추방

[아시아경제 성기호 기자] 프랑스에 거주하는 알제리 출신 남성이 유대인 율법에 따라 만든 코셔 음식 배달 거부로 실형을 선고받고 추방까지 당했다.

제랄드 다르마냉 내무부 장관은 14일(현지시간) 트위터에서 "유대인 고객에게 음식을 배달하고 싶지 않다고 밝힌 배달원을 추방하기로 결정했다"고 밝혔다.

스트라스부르에서 배달 대행업체 '딜리버루' 소속 배달원으로 일하던 이 남성은 지난주 '이스라엘 음식'이라는 이유로 배달 접수를 취소했다가 유대인 식당 주인 2명에게 고소를 당했다.

인종차별 혐의로 기소된 그는 통역사를 대동한 채 법정에 출석해 배달을 취소한 것은 맞지만 "유대인에게 배달하지 않겠다"라는 말은 하지 않았다고 주장했다. 재판부는 이 남성에게 징역 4개월을 선고했다. 관광비자로 약 1년 전 프랑스에 입국한 이 남성은 비자가 만료된 후에도 불법 체류하면서 다른 사람의 계정을 도용해 배달일을 해온 것으로 조사됐다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr