청년창업사관학교, 올해 역대 최고 1065명 모집

신설 세종 청년창업사관학교 포함, 전국 18개 학교에서 다음달 8일까지

최대 1억원의 창업 사업화 자금, 시제품 제작, 판로개척 등 패키지 지원

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부는 17일 혁신창업자 양성을 위해 '2021년 청년창업사관학교' 입교생을 18일부터 다음달 8일까지 모집한다고 밝혔다.

청년창업사관학교는 유망 창업아이템과 혁신기술을 보유한 우수 창업자를 발굴해 성공적인 창업사업화 등 창업 전 단계를 패키지로 지원하는 사업이다.

2011년부터 운영하고 있는 청년창업사관학교는 현재까지 4798명의 청년창업가를 배출했고, 4조 7822억원의 누적 매출성과와 1만3718명의 신규 일자리를 창출했다. 또 '토스'와 같은 유니콘 기업을 배출하는 등 대한민국 청년 기술창업의 대표 양성소로 자리매김하고 있다.

올해는 세종 청년창업사관학교를 신규 개소, 18개 청년창업사관학교에서 개교 이래 가장 많은 총 1065명을 모집한다. 모집대상은 만 39세 이하로 창업 후 3년 이내 기업의 대표자다.

최종 선발된 창업자는 총 사업비의 70% 이내에서 최대 1억원의 창업 사업화 지원금과 사무공간, 시제품 제작 관련 인프라, 창업교육· 지도, 판로개척 등 초기 창업기업에 필요한 다양한 지원을 받을 수 있다.

청년창업사관학교 입교 희망자는 다음달 8일 오후 5시까지 'K-스타트업 누리집'을 통해 신청할 수 있으며, 신청 문의는 전국 18개 청년창업사관학교로 하면 된다.

