부산銀 경영전략회의…수익구조 개선 전략 등 논의

15일 화상회의 시스템 통한 온택트 경영전략회의 진행

[아시아경제 박선미 기자] BNK부산은행은 15일 ‘한계는 없다, 인피니티 2021’을 주제로 상반기 경영전략회의를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에서 부산은행은 미래생존 및 지속성장을 위한 탄탄한 고객기반 확보를 위해 ▲고객중심적 영업 실천 ▲직원의 전문성 및 상담역량 강화 ▲지역 중소기업 전문 특화은행으로서의 경쟁력 강화 ▲디지털 전환 가속화를 추진해 나가기로 했다.

저금리·저성장 및 디지털·비대면 경영환경 아래 안정적인 수익창출을 위한 전략도 강화해 나갈 방침이다. 이를 위해 지난해 12월말 조직개편을 통해 서울 CIB센터를 투자금융 2부로 승격하고, 본점 IB업무 담당인력을 충원했다.

부산은행은 혁신적 기술력을 보유한 인터넷전문은행 및 빅테크·핀테크 업체의 금융업 진출 등 급변하는 금융환경에 대응하기 위해 2021년도 혁신방향을 ‘고객중심적 디지로그 뱅크(Digilog Bank) 구현’으로 선정했다. 이를 토대로 ‘가장 디지털적이면서도 가장 인간적인 서비스’를 제공하는데 전 임직원의 역량을 집중해 나가기로 했다.

빈대인 은행장은 “이제 당연한 것은 없다”면서 “변화된 시대에 생존하기 위해서는 고객에 대한 기존의 인식, 과거를 답습하는 영업 방식 등 기존 인식의 파괴가 필요하다”고 강조했다. 또한 “고객의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 대면·비대면 채널에서 철저히 고객중심적인 업무프로세스와 서비스를 제공해야 한다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr