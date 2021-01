탑엔지니어링 '유리 커팅장치' 관련 특허권 취득

[아시아경제 금보령 기자] 탑엔지니어링 탑엔지니어링 065130 | 코스닥 증권정보 현재가 10,800 전일대비 300 등락률 -2.70% 거래량 664,436 전일가 11,100 2021.01.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”탑엔지니어링, 자회사 탑중앙연구소 흡수합병 결정탑엔지니어링, LED장비 테마 상승세에 1.32% ↑ close 은 '유리 커팅장치' 관련 특허권을 취득했다고 15일 공시했다.

탑엔지니어링 측은 "휠 커터를 통해 유리를 자르는 과정에서 유리기판의 커팅 깊이를 측정할 수 있어 보다 면밀하고 섬세하게 유리를 자를 수 있고 유리의 절단면이 매끄럽게 커팅될 수 있는 유리 커팅장치를 제공한다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr