정부, 코로나19 상황 고려해 서면·대면·화상 보고 병행…회복, 포용, 도약이 업무보고 슬로건

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 15일부터 정부 부처로부터 보고 자료를 받고 '2021년 정부 업무보고' 일정을 시작했다고 청와대가 밝혔다.

올해 업무보고는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황을 고려해 서면보고 방식을 취할 계획이다. 아울러 화상 보고와 대면 보고를 상황에 따라 병행할 계획이다.

임세은 청와대 부대변인은 "문 대통령이 신년사에서 밝힌 '회복·포용·도약'이 이번 업무보고의 슬로건"이며 "업무보고를 통해 문재인 정부 4년간의 성과를 정리하고 새해 정책방항을 점검할 것"이라고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr