버팀목자금 나흘간 244만명 신청, 3조 3949억원 지급

신청 나흘째인 14일 신청자 8만 6187명에 1040억원 지급

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부는 지난 11일부터 14일까지 나흘간 버팀목자금을 신청한 244만명에게 3조 3949억원을 지급(15일 08시 기준)했다고 밝혔다.

1차 신속지급 대상자 276만명 중 첫 나흘간 신청률은 88.5%다. 14일 하루동안 8만 6187명이 온라인을 통해 신청했고, 이들에게 1040억원이 지급됐다.

14일 0시부터 낮 12시까지 신청한 2만1112명에는 당일 오후 1시 30분부터 255억원이, 이후 밤 12시까지 신청한 6만5075명에는 15일 새벽 3시부터 785억원이 지원됐다.

집합금지?영업제한 업종의 신청률은 각각 98%, 95%로 일반업종 85%보다 상대적으로 높게 나타났다.

이은청 중기부 소상공인정책과장은 "14일 오후에 1차 신속지급 대상자 중 아직 신청하지 않은 40만명에게 기존의 문자 전송과 달리 카카오 알림톡으로 재차 안내했다"면서 "신속지급 대상자 중 미신청자 수를 모니터링 하면서 이들이 모두 신청할 수 있도록 다양한 방법으로 안내할 계획"이라고 말했다.

