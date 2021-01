라이나전성기재단, 이주노동자에게 겨울 옷 2만여벌 전달

[아시아경제 오현길 기자] 라이나생명보험 사회공헌재단 라이나전성기재단은 외국인 이주 노동자들을 위해 겨울 옷을 모아 전달했다고 15일 밝혔다.

재단은 비영리민간단체 옷캔과 지난해 10월부터 약 두 달 동안 겨울 옷장 기부 캠페인을 진행, 총 1800박스 2만3000여벌의 옷을 기부받았다. 기부 물품은 선별 작업을 거친 후 전국 7개 다문화센터를 통해 이주노동자와 가족들에게 전달했다.

아울러 랜선 패션쇼도 진행한다. 재단은 참여를 원하는 이주노동자와 가족을 대상으로 선물받은 옷을 입고 찍은 사진들을 접수, 18일부터 24일까지 재단 온라인 플랫폼 전성기닷컴에 공개한다. 가장 많은 응원을 받은 베스트 드레서에게 새해 선물을 증정할 계획이다.

라이나전성기재단 관계자는 "신종 코로나바이러스 감염증 시대에도 나눔 활동이 위축되지 않길 바라는 이들의 바람과 공감이 더해져 온라인 기부 캠페인이 성공적으로 마무리될 수 있었다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr