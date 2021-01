카카오 "카톡 지갑서 모바일 국가기술자격증 495종 제공"

고용부·산업인력공단·대한상의 등과 업무협약

[아시아경제 조슬기나 기자] 앞으로 카카오톡 지갑에서 정보처리기사, 한식조리기능사 등 국가기술자격증 495종을 확인할 수 있게 된다.

카카오는 15일 오후 고용노동부, 한국산업인력공단, 대한상공회의소, 네이버와 이 같은 내용의 '디지털 국가자격증사업 및 공동사업개발을 위한 협약'을 체결했다고 밝혔다.

이에 따라 카카오는 협약기관 간 상호협력을 바탕으로 카카오톡 지갑에서 국가기술자격증을 확인할 수 있는 모바일 자격증 서비스를 1월 중 구현한다.

이번 협약은 디지털 플랫폼을 활용한 국가자격증 서비스를 통해 국가자격의 활용도를 높이고 사회적 가치를 증진하기 위한 목적으로 추진됐다. 앞으로 이용자들은 자신이 보유한 자격증을 쉽고 간단하게 카카오톡에서 확인하고 필요할 때마다 활용할 수 있게 된다.

카카오톡 지갑에서 확인 가능한 자격증은 정보처리기사, 한식조리기능사 등 495종이다. 향후 공인중개사, 공인노무사, 사회복지사 등 국가전문자격증도 카카오톡 지갑에 추가할 예정이다.

자격증 서비스가 구현되면 카카오톡 지갑 이용자들은 신분증·자격증 메뉴에서 발급을 누른 뒤 약관 동의를 거쳐 자신이 보유한 자격증 목록을 확인할 수 있다. 이 중 지갑에 보여질 자격증을 선택해 카카오톡 지갑으로 가져올 수 있다. 카카오톡 지갑 내 자격증은 카카오가 보유한 최고 수준의 보안 기술로 안전하게 이용 가능하다고 회사측은 강조했다.

카카오톡 프로필 관리 메뉴에서 자신의 자격증을 카카오톡 프로필에 추가할 수도 있다. 카카오는 자격 증명이 적용되는 서비스를 카카오톡 오픈 채팅, 카카오TV 등으로 확대할 계획이다.

