중소벤처기업부, 오는 8월까지 세종시로 이전

[아시아경제 조인경 기자] 중소벤처기업부가 오는 8월까지 대전에서 세종으로 이전한다.

행정안전부는 이같은 내용의 '중앙행정기관 등의 이전계획 변경'에 대해 대통령 승인을 받아 15일 관보에 고시했다고 밝혔다.

세종시 이전 대상은 중기부 본부 소속 정원 499명이다. 중기부가 8월까지 이전을 완료하면 세종시에는 중앙행정기관 23곳과 소속기관 22곳의 공무원 1만5601명(2020년 6월30일 정원 기준)이 근무하게 된다.

2017년 7월 차관급 외청에서 장관급 부처로 승격한 중기부는 이후 조직 규모가 커지고 타 부처와의 협의가 원활하지 않다는 이유로 정부대전청사에 있는 본부 조직을 세종시로 이전하기로 하고 지난해 10월 행안부에 이전의향서를 제출했다. 이에 행안부는 '행복도시법'에 따라 공청회와 관계기관 협의 등 이전 절차를 진행한 바 있다.

행안부는 "중기부가 세종시로 이전하면 관계부처 간 협업을 통해 소상공인 지원, 지역경제 회복 등 정책을 보다 신속하고 원활하게 추진하는 등 행정효율이 높아질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

