티웨이항공, 오는 30·31일 日상공 무착륙관광비행 운항

롯데면세점 상품 최대 58% 할인 기회도

[아시아경제 유제훈 기자] 티웨이항공이 이달 말 국제선 무착륙관광비행편을 운영한다.

티웨이항공은 오는 30~31일 양일에 걸쳐 인천국제공항을 출발, 일본 후쿠오카 상공을 선회 후 복귀 하는 무착륙 관광비행편을 운항한다고 15일 밝혔다. 운임은 총액기준 15만8000원이다.

티웨이항공에 따르면 30일 출발 편은 당일 오전 10시30분, 31일 편은 오전 11시 출발, 약 2시간 가량을 운항 한 뒤 각기 오후 1시께 인천공항으로 돌아오는 일정으로 운영된다.

티웨이항공은 국제선 항공편 이용에 따른 면세쇼핑을 통해 롯데면세점 상품을 최대 58%까지 할인 받아 구매할 수 있는 행사도 진행하며, 탑승고객에겐 2021년 달력, 기내 담요, 국내선 할인 쿠폰 등도 제공할 예정이다.

티웨이항공 관계자는 "이번 상품을 이용하면 비행을 통한 여행의 기분과 쇼핑도 함께 즐길 수 있는 색다른 시간이 될 것"이라며 "곧 다가올 해외여행 기분도 먼저 느끼고 선물로 드리는 굿즈 상품으로 즐거운 추억도 만들 수 있을 것"이라고 전했다.

