[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교 대학원은 오는 18일부터 2021학년도 전기 신·편입생을 추가 모집한다고 14일 밝혔다.

일반대학원과 사회복지전문대학원, 보건상담정책대학원 학위 과정별 모집 인원은 총 44명이며, 유형별로는 석사 33명·박사 11명이다.

원서 접수는 오는 18일부터 22일 오후 5시까지며, 구비서류 제출 마감은 25일 오후 5시까지다.

입학원서는 대학원 홈페이지를 통해 접수할 수 있으며, 구비서류는 학교 호심관 4층 대학원 교학팀으로 직접 방문하거나 우편으로 제출하면 된다.

면접은 오는 28일부터 30일까지며, 자세한 사항은 별도 안내할 예정이다.

합격자는 내달 5일 대학원 홈페이지를 통해 발표한다.

