[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 민생당 광주광역시당(위원장 노승일)은 오는 21일까지 국회의원 선거구 8곳에 대해 지역위원장을 공모한다고 14일 밝혔다.

민생당 지역위원장 공모는 민생당 중앙당 조직강화특별위원회 주관으로 진행되며 민생당 정책·노선에 부합하면 누구나 신청할 수 있다.

자세한 모집공고는 민생당 홈페이지에서 확인할 수 있다.

노승일 광주시당위원장은 “지난 총선 이후 대안 정당으로서 위상을 갖추고자 중앙당, 시·도당을 막론하고 조직정비와 재건에 박차를 가하고 있다”며 “지역위원장 모집으로 새로운 인물 발굴과 함께 풀뿌리 조직 강화를 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “조직강화와 함께 어려움에 직면해 있는 민생경제 안정을 위해 대안들을 발굴하고 현실 정책으로 실현될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr