조원진 우리공화당 대표가 14일 오전 서울 서초구 대법원에서 열린 박근혜 전 대통령 국정농단 사태 등 재상고심 선고 후 심판정 밖으로 나와 입장을 밝히고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.