더존비즈온 '법인세 신고' 대비 세무회계사무소에 ‘WEHAGO T·T edge’ 무상 제공

부가가치세 신고, 연말정산, 법인세 신고 등 주요 세무 업무가 연이어 집중되는 1월부터 3월 말까지 세무회계사무소는 가장 바쁜 시즌을 보내게 된다. 이에 주요 업무 일정을 마무리하고 정리하는 시간까지 감안해 무상 제공 기간을 4월 중순까지로 정했다는 것이 회사 측의 설명이다.

WEHAGO T와 T edge는 계속되는 코로나19 위기 속에서 신고철 수임고객사 방문 등 직접 대면 업무가 부담스러워진 상황을 극복할 수 있는 대안으로 각광받고 있다. 단순히 원격 접속이나 화상회의 솔루션만으로 해결할 수 없는 세무회계사무소의 업무 특성에 맞춰, 기장 업무는 물론 물리적 자원(서버, 팩스, 문서고 등)과 업무 프로세스(수임고객사 방문, 우편 수발 등)까지 통합적으로 대체할 수 있는 최적의 비대면 환경을 제공한다.

WEHAGO T의 강력한 성능은 세무회계사무소 업계 내에서 충분히 검증된 상태이다. 출시 이후 현재까지 세무회계사무소 5500곳이 이미 가입했으며, 꾸준히 전환하고 있는 추세다. 기존 Smart A와 비교해 더 강력해진 기능을 대거 갖춘 데다 지난해에는 법인세, 부가세, 소득세 등 주요 세무신고 및 세무조정업무까지 성공적으로 지원했기 때문이다.

데이터 마이그레이션에 대해서도 걱정할 필요 없다. 기존에 Smart A를 사용 중이던 세무회계사무소의 경우 Smart A에 입력된 모든 데이터가 WEHAGO T로 자동 변환된다. 데이터를 새로 입력할 필요 없이 WEHAGO T로 전환하는 즉시 편리하게 사용할 수 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr