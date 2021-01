SK케미칼, 테고사이언스와 당뇨발 세포치료제 공동판매

[아시아경제 조현의 기자] SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 354,000 전일대비 7,000 등락률 -1.94% 거래량 62,003 전일가 361,000 2021.01.14 10:32 장중(20분지연) 관련기사 SK케미칼-스탠다임, 류머티즘관절염 치료후보 발굴외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 close 은 세포치료제 전문 기업인 테고사이언스의 화상·당뇨성 족부궤양(당뇨발) 세포치료제 '칼로덤'에 대한 종합병원 공동 마케팅 협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

SK케미칼은 칼로덤 공동 마케팅을 통해 당뇨 합병증 영역으로 포트폴리오를 확대할 예정이다. 테고사이언스는 SK케미칼의 종합병원 마케팅 역량을 바탕으로 당뇨발 시장에서 입지를 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다.

칼로덤은 국내에서 사용 중인 세포치료제 중 가장 많이 사용되는 제품이다. 대부분의 세포치료제와 달리 대량 생산과 장기간 냉동보관이 가능한 점이 특징이다.

김정훈 SK케미칼 센터장은 "앞으로 외과 영역과 당뇨 합병증 영역에서 지속적으로 제품 포트폴리오를 확대해 나갈 계획"이라고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr