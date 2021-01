정 총리 "이익공유제, 입법적 뒷받침 없이 자발적으로 해야"

"공매도, 개인적으로 좋지 않은 제도…달갑지 않다"

"셀트리온 치료제, 경증환자 효과…2월초쯤 처방"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리가 더불어민주당을 중심으로 추진되고 있는 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이익공유제' 입법화 논의에 대해 "입법적인 뒷받침 없이 자발적으로 이뤄져야 한다"고 강조했다.

정 총리는 14일 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "(이익공유를) 법과 제도로 해서 연구하려면 여러 가지 논란이 되고 경우에 따라서는 또 다른 갈등의 요인이 될 수도 있다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "대기업과 중소기업, 중견기업의 상생, 공급자와 소비자의 상생 등 상생 정신에는 적극 찬성하지만, 어떤 것을 제도화 하려면 국민적 공감대가 먼저 이뤄진 연후에 하는 것이 바람직하다"고 말했다.

정 총리는 3월 15일 만료 예정인 공매도 제도와 관련 "정부의 공식적인 견해는 아니나. 제도 자체에 대해 별로 달갑게 생각하지 않는다"고 언급했다.

지난 11일 금융위원회는 공지 문자를 통해 "코로나19으로 인한 한시적 공매도 금지 조치는 3월 15일 종료될 예정"이라고 밝힌 바 있다.

정 총리는 "제 개인적인 생각과 정부 생각이 일치한다고 볼 수 없다"며 "정부 입장은 확정되지 않았고 이건 제 개인적인 생각"이라고 거듭 밝혔다.

정 총리는 셀트리온에서 개발한 코로나19 치료제에 대한 기대감도 드러냈다. 정 총리는 "경증 환자에게는 상당히 효과가 좋고 중증 환자에게는 큰 효과 있을지 모르겠지만 경증이 중증으로 넘어가지 않도록 하는 치료제는 매우 도움 될 것"이라며 "2월초 쯤 식품의약품안전처 사용허가 나오면 의사들이 많이 처방할 것"이라고 설명했다.

정 총리는 코로나19 백신 접종에 대해서도 만반의 준비를 다하겠다고 피력했다. 정 총리는 "현재 외국으로부터 도입하기로 한 백신 물량이 5600만 명분으로 국민 모두가 쓰고도 남는 물량"이라며 "중요한 건 백신이 들어오는 게 아니라 어떻게 잘 유통시키고 공급하고 접종 이뤄지게 하느냐"라고 강조했다.

이어 "접종 이후에도 이상반응 등 미리 대비해야하기 때문에 접종 계획을 치밀하게 준비해야 한다"고 덧붙였다.

아울러 "올해 2월 접종하면 올해 연말이나 초에 접종을 또 해야 할 경우도 있을 수 있기 때문에 이런 경우까지 대비해 추가적인 물량 계약도 검토하고 있다"고 전했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr