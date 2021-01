'韓 코로나19 진단' 국제적 신뢰도 확보

16개국 21개 기관 '코로나19 바이러스 RNA 측정법' 긴급 국제비교

우리나라 측정법 국제적 동등성 확보.. 국제적 신뢰도 인정 받아

미래 변종 바이러스 진단, RNA 형태 백신 측정 등 폭넓은 활용 기대

[아시아경제 황준호 기자] 우리나라의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) RNA 측정법이 국제적 동등성을 갖춘 것으로 나타났다. 미국, 영국 등 국가측정표준연구기관끼리 측정 결과를 비교해 측정값이 타당한지 비교했는데 상호 신뢰성 있는 측정결과가 나왔다는 것을 인정받은 것이다. 우리나라 RNA 측정 기술과 함께 이를 활용한 표준물질, 코로나19 진단법 등에 대한 신뢰도도 확보한 것으로 향후 K방역의 세계 시장 진출에 기여할 것으로 예상된다.

한국표준과학연구원은 지난 12월 각 국 측정표준 전문가와 함께 '코로나19 RNA 측정법' 국제비교에 참여해 국제적 동등성을 확보했다고 14일 밝혔다.

국제도량형위원회(CIPM) 산하 10개 자문위원회 중 하나인 물질량자문위원회(CCQM)는 코로나19 대응을 위해 16개국 21개 국가측정표준연구기관이 참여한 가운데 긴급 국제비교에 나섰다. 측정대상은 코로나19 바이러스 RNA다. 대부분 기관에서는 역전사 디지털 중합효소 연쇄반응법을 사용했다. 이 기술은 유전자의 절대 정량이 가능해 검체 내 코로나19 바이러스의 존재 유무와 개수까지 정확히 추정할 수 있다. 국제 비교 결과, 21개 기관 모두 동등한 결과를 제출해 국제적 동등성을 확보했다.

연구원은 또 자체 개발한 단분자 직접계수법을 이용한 측정값을 함께 제출해 국제적 동등성을 인정받았다. 단분자 직접계수법은 측정대상 물질을 하나씩 세어 그 양을 정확히 결정하는 측정방법이다. 직관적이고 직접적인 측정방법으로 다른 방법들에 기준을 제공할 수 있다.

연구원 측은 이번 국제비교 결과에 대해 "RNA 측정기술은 물론, 이 기술을 활용해 지난 7월 연구원이 개발한 코로나19 표준물질도 국제적 동등성을 갖추게 됐다"고 밝혔다. 표준물질은 답안지가 주어진 문제와도 같다. 표준물질(문제)과 정확한 측정결과(답안지)를 검사기관에 제공하면 업체는 자사 장비의 교정이나 방법의 정확성을 개선할 수 있다. 연구원이 개발한 코로나19 표준물질은 현재까지 총 74개가 판매됐다. 구매업체들은 대부분 진단키트 개발과 검증에 표준물질을 활용하고 있다. 이번 국제적 동등성 확보로 인해 국산 진단키트 품질에 대한 신뢰도 또한 높아진 것이다.

2019년부터 CCQM 의장직을 수행하고 있는 박상열 책임연구원은 "이번 활동은 코로나19 라는 유례없는 상황에 신속하게 대응하기 위해 긴급 국제비교 형태로 진행됐다"며 "이번 결과를 통해 연구원의 역량을 국제적으로 인정받게 돼 기쁘다"라고 밝혔다.

배영경 바이오분석표준그룹장은 "연구원이 갖춘 측정 역량으로 인류의 문제에 시의적절하게 대응할 수 있었던 점에 크게 자부심을 느낀다"라며 "앞으로도 변종 바이러스 진단 및 RNA 형태 백신 정밀측정 등 관련 분야의 지속적인 연구를 수행하겠다"고 말했다.

