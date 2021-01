아이에스동서 아이에스동서 010780 | 코스피 증권정보 현재가 53,900 전일대비 200 등락률 +0.37% 거래량 105,303 전일가 53,700 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일아이에스동서, 건설 중소형 테마 상승세에 5.48% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-11월30일 close 는 덕하지구 토지구획정리사업 공사를 수주했다고 13일 공시했다. 계약금액은 517억540만원이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr