생활치료센터와 보건소, 민간 선별진료소 등에 배분 예정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 희망브리지 전국재해구호협회가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 방한 및 방역물품을 경남도에 전달했다.

이번에 전달된 물품은 1억7300만원 상당의 야외난로, 발열조끼, 방호복 등으로 도내 생활치료센터와 각 시·군보건소와 민간 선별진료소에 배분된다.

김정희 사무총장은 "강추위 속 방역 최전선에 투입된 직원들에게 응원의 힘이 되고자 방한물품과 방역물품을 지원하게 됐다"고 말했다.

