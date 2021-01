경남도, AI·IoT 기반 스마트 방문간호 서비스 '성공적'

스마트 방문간호 검증사업 성공으로 올해 확산사업 선정 기대

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 한국전기연구원·삼성창원병원 등과 함께 추진한 'AI·IoT 기반 스마트 방문간호 서비스' 사업이 성공리에 종료됐다고 13일 밝혔다.

이 사업은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 5G 등 첨단기술을 활용해 방문간호 서비스를 고도화하고 방문간호 편의성 및 서비스 대상자의 만족도를 극대화하는 것이 목적이다.

기존의 방문 간호는 환자의 상태를 수기로 작성하다 보니 업무 강도가 높고, 적시에 환자의 이상 징후를 발견해 대응하기 어려웠다.

이에 IoT 의료기기 및 스마트 방문간호 시스템을 활용해 환자에 대한 데이터를 클라우드 서버와 삼성창원병원에 설치된 모니터링룸으로 보내 체계적으로 관리할 수 있도록 했다.

의료진은 축적된 데이터를 진료 시 참조할 수 있어 더욱 빠르고 정확한 진단 및 치료를 할 수 있었다.

시는 한국전기연구원과 함께 만성질환·독거 어르신 200여명에 대해 스마트 방문간호 서비스를 했다.

또 삼성창원병원 및 보건소와의 연계를 통해 제품과 서비스 검증에 성공했다.

