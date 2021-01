조은희 "안철수, 벌써 시장된 듯 대권행보…서울시민부터 챙겨라"

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 국민의힘 소속 조은희 서초구청장이 안철수 국민의당 대표를 겨냥해 "벌써 시장이 다 된 듯 대권 행보를 하는 것으로 비춰진다. 최근 행보에 서울시민이 보이지 않는다"고 비판했다.

조 구청장은 13일 자신의 페이스북을 통해 "최근 행보를 보면 지지율에 취해 너무 '업' 됐다. 변한 줄 알았는데 번번이 시민과 국민을 실망시킨 '과거의 안철수' 그대로인 것만 같다"며 이 같이 말했다.

그는 안 대표가 최근 홍준표 의원, 김동길 교수, 반기문 전 총장 등과 만나고 대구·부산 등을 방문한 것에 대해 "천만 서울시민의 삶과 문제해결과는 전혀 동떨어진 행보"라며 "지금 서울시장 선거에 나왔나, 대통령 선거에 나왔나"라고 꼬집었다.

조 구청장은 "야권후보 단일화에 대한 고집도 참 딱하다"며 "어떤 방식의 단일화도 좋다던 초심은 어디로 가고, 그새 말을 바꿔 야권후보 단일화는 '나를 중심으로만 가능하다'고 우기는 것 같다"고 비판했다.

그는 그러면서 "다른 사람이 되는 야권 단일화를 흔쾌히 수용할 수 있을지, 여의치 않으면 이번에도 철수하는 것인지, 독자적으로 출마해서 무능한 문재인 정부와 민주당 시장을 탄생시켰던 과거처럼 또 야권의 공적이 될지 우려감이 커진다"고 덧붙였다.

조 구청장은 "시민들은 대권병에 걸린 중앙 정치인보다 서울시민들의 생활을 보듬고 삶의 질을 향상시킬 수 있는 인물, 자부심을 챙겨줄 실력 있는 인물을 요구하고 있다"며 "안 대표도 민생경제에 대한 해법, 감염병 대응, 주거 안정 등을 위한 공정하고도 뜨거운 토론과 경쟁에 기득권을 버리고 동참하겠다고 하신 것 아닌가"라고 지적했다.

그는 "후보님(안 대표)의 가장 큰 적은 후보님 자신"이라며 "더 정확히 말하면 대세론이라는 기득권에 갇힌 후보님의 오만"이라고 일갈했다. 그러면서 "야권 단일화도 시민을 가장 중심에 놓고 해야지, 외곽을 다니면서 정치원로를 등에 업고 계산기 두드려가면서 단일화 몰이를 할 것이 아니다"고 강조했다.

