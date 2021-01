에이티세미콘, 백종선 사외이사 중도퇴임

에이티세미콘 에이티세미콘 089530 | 코스닥 증권정보 현재가 1,005 전일대비 136 등락률 +15.65% 거래량 31,782,791 전일가 869 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 왜 수익을 못내지? 지금이라도 꼭 먼저 잡을 종목 공개! ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【시선집중】 올해 소망은 '부자되기' 꿈을 이루어 줄 상승 유망주 'TOP3' close 은 백종선 사외이사가 일신상의 사유로 중도 퇴임했다고 13일 공시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr