양산시립박물관 새단장 했다 … 가족 중심 체험공간 확충

양산 출신 독립운동가 홍보 강화

관람객 편의 위해 시설개선

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시립박물관이 선열들의 나라사랑 정신을 계승하고 코로나 시대에 안전하게 즐길 수 있는 가족 중심 체험공간으로 새단장했다.

먼저 양산 출신 독립운동가 우산 윤현진 선생의 순국 100주년을 맞아 박물관 주변 가로등 홍보물과 어린이 박물관 입구 복도에 양산 출신 독립운동가 7인의 캐리커처와 함께 업적을 이해하기 쉽게 전시했다.

상설역사실에는 올해 법기도요지 발굴을 앞두고 양산의 도자 문화를 홍보하기 위해 미공개 도자기들을 소개하는 코너를 마련했다.

또한 1층 로비에는 ‘이달의 작은 전시’ 코너를 신설해 상설전에 모두 보여줄 수 없었던 명품을 선별해 단독장에 꾸몄다.

일부 고분실 진열장을 ‘저반사 유리장’으로 교체해 빛의 제약 없이 깊이 있게 작품을 감상할 수 있도록 개선했다.

양산역사자료실에는 쉽게 읽을 수 있는 독립운동사 자료를 확충하고 ‘엄마와 함께 보는 작은 미술관’ 코너를 신설해 동서양의 명화들을 실제 박물관에서 감상하는 듯한 느낌을 받을 수 있다.

체험활동으로는 ‘액운 퇴치 솟대’를 설치해 포토존, ‘희망 충전 연 만들기’, ‘새해 소망지에 소원 적기’ 등을 마련했다.

시립박물관 관계자는 “박물관은 정기적 소독과 코로나19 방역 수칙을 철저히 지키고 있다”며 “가족 단위로 박물관을 찾아 코로나19로 지친 마음에 작은 위안의 시간을 보냈으면 한다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr