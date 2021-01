2021학년도 서울 고등학교들의 졸업식이 코로나19로 인해 비대면으로 진행된 13일 오전 서울 강서구 세현고등학교에서 비대면 화상 졸업식을 마친 학생이 졸업장 수령을 위해 등교해 담임선생님께 꽃다발을 선물하고 있다./사진공동취재단

