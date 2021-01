코리아센터, 인스턴트 에어프라이어 오븐 국내 단독 판매 실시

[아시아경제 유현석 기자] 언택트 이커머스 전문기업 ‘코리아센터’는 북미 브랜드 인스턴트의 10L 대용량 볼텍스 에어프라이어 오븐을 국내에 단독으로 판매한다고 13일 밝혔다.

이 제품은 북미 글로벌 소형 가전브랜드 ‘인스턴트’의 멀티 압력쿠커 인스턴트팟의 후속작이다. 10L 대용량과 2단 쿠킹 트레이가 들어가 다양한 음식을 한 번에 조리할 수 있는 오븐형 에어프라이어다.

가열된 공기를 순환시켜 요리하기 때문에 기름 없이 바삭한 튀김을 만들 수 있고 오븐이나 그릴처럼 사용할 수도 있어 튀김뿐 아니라 빵이나 고기를 굽기에도 적합하다. 특히 에어프라이어, 로스팅, 베이킹, 재가열, 건조, 회전 등 7가지 기능을 탑재했으며 ▲360도 회전, ▲LED 터치형 디스플레이, ▲분리 가능한 유리도어와 내부 조명, ▲내부 ALL 스테인레스 등의 특징을 가지고 있다.

인스턴트 에어프라이어 오븐은 금일부터 지마켓, 옥션, SSG, 신세계몰, 인터파크, 11번가, 위메프,자사몰 등 온라인 판매처에서 만나볼 수 있다. 또 단독 판매를 기념해 각 마켓별로 다양한 사은품을 증정하는 행사를 진행할 예정이다.

최승식 코리아센터 사업본부장은 "인스턴트팟이 국내 론칭 후 한국 소비자들 사이에서 폭발적인 반응을 얻었다"며 "이번 인스턴트 에어프라이어 오븐형은 활용도를 더욱 높이기 위해 용량을 늘리고 다채로운 기능을 지원하는 만큼 더욱 만족도가 클 것으로 기대한다"라고 말했다.

