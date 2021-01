[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 강현경 신라대 치위생학과 교수가 지난 6일 온라인 화상회의 플랫폼 ZOOM을 통해 개최된 한국구강보건과학회 정기총회에서 제5대 회장으로 선출됐다.

강현경 교수는 이달부터 2년간 회장을 맡아 학회를 이끌게 된다.

강 교수는 현재 한국치위생학교육평가원 설립추진위원회 위원과 대한치위생학과교수협의회 총무이사로 활동하며 치위생학의 발전에 힘을 쏟고 있다. 한국구강보건과학회 부회장을 역임하기도 했다.

강현경 교수는 “한국구강보건과학회가 보다 발전할 수 있도록 하겠다”며, “국내 치위생 연구와 학술발전에 기여할 수 있는 학회를 만들기 위해 노력하고, 질 높은 학술교류와 실용적인 협력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한국구강보건과학회는 국민건강증진과 구강 질병예방, 구강 보건인력 양성을 위한 연구와 학술 활동을 활발하게 펼치고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr