경기도, 지난해 민원서비스 잘했다…최우수기관 선정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '2020년 민원서비스 종합평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다.

경기도는 행정안전부와 국민권익위원회가 전국 304개 중앙 부처, 시도 교육청, 광역 시도, 기초 지방자치단체 등을 대상으로 지난 1년간 처리한 민원사무에 대해 3개 분야(민원행정관리기반, 민원행정활동, 민원처리성과), 5개 항목(민원행정 전략ㆍ체계, 민원제도 운영, 국민신문고 민원처리, 고충민원 처리, 민원만족도)으로 나눠 실시한 평가에서 '가'등급을 받아 전국 지방자치단체 중 가장 우수한 성적을 거뒀다고 13일 밝혔다.

경기도는 이번 평가에서 ▲민원편람의 체계적 관리 ▲불만족 민원에 대한 추가답변 실시 ▲매월 민원종합분석보고 등 다양한 시책 추진 ▲민원 공무원 안전한 근무환경 조성 및 콜센터 상담사 보호를 위한 업무운영 지침 마련 ▲고충민원 처리실태 주기적 점검 등에서 높은 점수를 받았다.

특히 매월 도지사에게 민원종합 분석 내용을 보고하고, 이를 토대로 문제점 등을 개선하는 등 기관장에 대한 민원처리 현황 보고 내용 충실도 부문에서 높은 평가를 받았다.

오태석 도 자치행정국장은 "민원서비스 향상을 위해 지속적으로 노력한 결과 광역자치단체 최초로 2년 연속 최우수기관 선정이라는 좋은 성과를 거둘 수 있었다"라며 "앞으로도 도민의 마음까지 헤아리는 민원서비스를 제공하도록 더욱 노력하겠다"고 강조했다.

한편 행안부와 권익위는 다음 달 우수기관에 대해 정부 포상과 함께 특별교부세 등 재정인센티브를 지급한다.

