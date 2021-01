양천구, 2020 지방자치단체 행복지수 평가 종합 최우수상 수상

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 행정안전부 등록 비영리 민간단체인 여의도 정책연구원에서 진행한 ‘2020 지방자치단체 행복지수평가 대상에서 자치구 부문 종합 최우수상을 받았다.

대한민국 지방자치단체 행정정책 행복지수평가는 주민이 행복한 지방자치 정책행정의 실현 정도를 평가, 주민의 삶의 질을 향상하는데 목적이 있다.

지난 2017년부터 세종특별자치시를 포함한 245개 전 지방자치단체를 대상으로 정량 통계평가 자료와 주민들의 만족도 설문조사를 통한 종합평가를 거쳐 우수 지방자치단체를 선정하고 있다.

행복지수평가는 1차적으로 주거, 교육, 문화 여가, 경제, 사회, 의료, 복지, 환경, 안전, 공동체 의식 10개 분야에 대한 정량평가와 주민 설문조사를 통한 2차 정성평가를 하고 마지막으로 평가심사위원회의 적격성 심의를 거쳐 최종 결정된다.

소통·공감·참여의 구정목표를 가지고 주민과 소통해 온 양천구는 양천중앙도서관 개관, 양천공원 리모델링, 좋은일자리 포럼 개최 등 혁신행정 추진으로 행정안전부에서 우수기관으로 선정되고, 다양한 친환경 정책으로 그린시티 대통령상을 수상하는 등 주민들이 자부심을 가질 수 있는 여러 정책을 시행하고 있다.

김수영 양천구청장은 “2020 지방자치단체 행복지수평가에서 최우수상을 수상한 것은 구정을 평가해주신 주민의 체감 만족도와 행복지수가 높았다는 뜻인 만큼 앞으로도 구민이 만족하는 정책발굴과 다함께 행복한 양천구를 만들어가도록 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr