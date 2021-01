'K-팜' 스마트팜 모델 만든다…2027년까지 3867억원 투자

[아시아경제 조슬기나 기자] ICT·인공지능(AI) 등 4차산업혁명 기술을 농업에 도입해 생산성을 높이고 노동력을 절감할 수 있는 대규모 스마트팜을 육성하는 연구개발 사업이 본격 추진된다.

과학기술정보통신부는 13일 농림축산식품부·농업진흥청과 함께 '재단법인 스마트팜 연구개발 사업단'이 출범했다고 밝혔다. 사업단은 올해부터 신규사업으로 추진되는 '스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발사업'을 관리, 운영하는 역할을 맡게 된다. 해당 사업에는 2027년까지 국고와 민자를 통틀어 총 3867억원이 투입될 예정이다.

앞으로 사업단은 데이터 기반 생산성 향상을 위한 스마트팜의 현장 실증·고도화, 완전 무인·자동화된 스마트팜 융합·원천기술 개발 등을 집중 지원한다. 세종시에 위치한 사업단 사무국은 사업총괄을 위한 사업기획실과 연구성과의 현장적용을 위한 사업관리실로 구성된다. 단장에는 공모과정을 거쳐 서울대 바이오시스템공학과 조성인 교수가 임명됐다.

스마트팜사업단 출발로 스마트팜 연구개발을 일원화된 체계로 추진할 수 있게 됐다는 평가다. 사업단은 그동안 여러 부처에서 개별적으로 진행되어 오던 스마트팜 연구개발을 통합해 투자함으로써 효율성을 높이고, 농식품부가 추진 중인 스마트팜 혁신밸리와 스마트 축산 시범단지의 인프라를 활용해 스마트팜 기술의 확장성·경제성·안정성 등의 실증연구와 사업화도 지속할 계획이다.

스마트팜사업단은 올해 추진할 스마트팜 기술개발 사업의 연구과제 기획을 1월까지 완료하고, 2월초 사업 공고를 통해 연구팀을 공모할 예정이다.

과기정통부 관계자는 "사업단 출범으로 '스마트팜 융합·원천기술 개발·확산을 통한 K-팜 모델의 세계 시장 진출 확대'라는 사업목표 도전이 더욱 탄력을 받을 수 있을 것"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr