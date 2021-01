전남소방, 현장지휘관 영상회의 개최…상황관리 사례 공유

119다매체신고 모니터링 시스템 구축 논의도

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)가 소방관서 현장지휘관 영상회의를 개최하고 119상황관리 강화를 통한 소방서비스 품질 제고 노력을 다짐했다.

12일 전남소방에 따르면 119종합상황실장 등 41명이 참석한 이번 회의는 코로나19 대응을 고려해 영상회의로 진행됐다.

주요내용으로 ▲119종합상황실 코로나19 확진자 발생 방지대책 논의 ▲최근 재난 상황관리 우수사례 등 개선사항 공유 ▲대응2단계 이상 발령된 화재건의 상황관리 사례 ▲2021년도 119종합상황실 주요업무 추진계획 공유 등이다.

특히 고흥 윤호21병원 화재, 무안 다담 물류 창고 화재, 강진 모아푸드 공장 화재 건의 상황관리 사례를 공유하고 자연재난에 따른 신고전화 폭주 대응을 위한 119다매체신고 모니터링 시스템 구축에 대한 논의가 이어졌다.

박학순 전남소방 119상황실장은 “재난활동 시 119상황실은 도민을 지키는 컨트롤타워 역할을 하게 된다”며 “복잡·대형화되는 재난 상황에 효과적으로 대처를 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr