정부, 노바백스 백신 1000만명분 도입 막바지 협상 중

[아시아경제 김흥순 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 1000만명분을 추가로 구매하기 위해 막바지 협상 중인 것으로 12일 파악됐다.

기존 국내 도입 계약이 확정된 백신 4종 외에 추가로 들여오려는 것은 미국 제약사 노바백스의 백신이다. 물량은 1000만명분 규모로 이르면 올해 2분기에 도입할 가능성도 있는 것으로 알려졌다. 다만 정부 관계자는 "구체적인 내용은 계약이 확정되는 대로 자세히 알리겠다"고 선을 그었다.

앞서 정세균 국무총리도 이날 오전 중앙재난안전대책본부 회의에서 "또 다른 플랫폼의 백신을 추가 도입하는 노력을 해왔고, 최근 상당한 진전이 있었다"고 밝혔다. 정 총리는 "백신을 맞더라도 면역이 얼마나 지속될 지 아직 알 수 없고, 안전성에 문제가 발생할 가능성도 있고, 접종에 속도를 내지 못하면 짧은 유효기간 때문에 백신을 그대로 폐기해야 할 수도 있다"며 추가 백신 도입의 필요성을 설명했다.

노바백스 백신은 유전자재조합 기술을 이용해 만든 항원 단백질을 직접 주입해 면역반응을 유도하는 것으로, 가장 많이 사용되는 백신 플랫폼 중 하나다. 이 백신은 유통기한이 2∼3년으로 길어 기존에 도입될 예정인 4종의 백신에 대한 보완이 가능한 제품으로 평가된다.

현재까지 우리 정부는 국민 총 5600만명이 맞을 수 있는 코로나19 백신을 확보했다. 다국적 제약사인 아스트라제네카 1000만명분, 얀센 600만명분, 화이자 1000만명분, 모더나 2000만명분을 비롯해 백신 공동구매와 배분을 위한 국제 프로젝트인 '코백스 퍼실리티'(COVAX facility)를 통해 1000만명분의 백신을 공급받아 국내에 도입할 예정이다.

