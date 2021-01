BTJ열방센터 관련 576명 확진…방문자 67% 검사 안받아 '비상'(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 경북 상주시 BTJ열방센터와 관련한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 환자가 600명에 육박한 가운데 이 시설을 다녀간 것으로 추정되는 이들의 약 70%가 아직 진단검사를 받지 않아 비상이 걸렸다. 방역당국은 이 시설 방문자와 접촉자들을 대상으로 조속히 검사를 받으라고 촉구하면서 불응 시 법적 제재도 마다하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

12일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 이날 0시 기준 BTJ열방센터 관련 코로나19 누적 확진자는 576명으로 집계됐다. 구체적으로 지난해 11월27일부터 12월27일까지 한 달간 이곳을 방문한 사람은 총 2797명으로, 이 가운데 126명이 확진 판정을 받았다. 또 이들 확진자 중 53명이 9개 시도, 27개 종교시설과 모임을 통해 450명에게 바이러스를 추가로 전파한 것으로 파악됐다.

지금까지 BTJ열방센터 전체 방문자 가운데 924명(33%)만 검사를 받고 나머지 1873명(67%)은 아직 검사조차 받지 않았다. 방역당국에 따르면 방문자 중 상당수가 연락을 받지 않거나 연락이 닿아도 방문 사실을 부인해 역학조사에 어려움을 겪고 있다.

이상원 방대본 역학조사분석단장은 "현재까지 양성률을 고려해볼 때 아직까지 검사를 받지 않은 이들의 양성률도 결코 낮지 않을 것으로 판단한다"며 "방역당국은 전 세계와 우리나라의 엄중한 상황을 비추어 볼 때 BTJ열방센터의 비협조적 태도는 사회 전반에 상당한 피해를 미칠 수 있다"고 강조했다.

그러면서 "모두의 안전을 위해 BTJ열방센터를 방문한 사람은 검사를 받아 달라"며 "행정명령을 통해 방문자들이 서둘러 검사를 받도록 하고, 동시에 경찰과 협력해 감염병예방법에 따른 강제처분도 강력하게 이행할 것"이라고 덧붙였다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr