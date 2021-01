우상호·김진애 "각 당 최종후보 되면 단일화" 합의

[아시아경제 박철응 기자] 서울시장 보궐선거에 나선 우상호 더불어민주당 의원과 김진애 열린민주당 의원이 12일 회동을 갖고 각 당의 최종 후보가 될 경우 단일화를 추진키로 합의했다.

양측은 합의사항 발표문에서 "이번 4.7 서울시장 재보궐 선거는 문재인 정부의 성공을 기약하는 중요한 선거라는 데 인식을 같이 한다"고 밝혔다.

그러면서 "민주 진보 개혁 세력이 힘을 하나로 모아야 한다는 데 뜻을 함께 하며, 각 당의 최종 후보가 될 경우 후보 단일화를 추진하기로 합의한다"고 했다.

향후 일정과 방식에 대해서는 "상호존중과 신뢰를 기반으로 당원과 지지자들의 뜻을 받들어 당과 협의해 함께 논의해 가겠다"고 합의했다.

김 의원은 “선거인단, TV토론 배심원단, 일반시민 여론조사 등 2011년 박원순 서울시장 후보 당시에 준한 단일화 방식을 추진하기 위해 당원 참여와 국민참여 경선을 열어놓고 논의해야 한다는 의견을 교환했다”고 말했다.

우 의원은 "야권의 단일화가 성사된다면 실제로 위협적일 것이기에 민주 진보세력의 하나됨도 반드시 필요하다. 지지자 통합의 시너지가 일어나게 될 것이고 현재의 위기를 돌파하는 힘으로 작용할 것"이라고 밝혔다.

