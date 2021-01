'구직수당 300만원'에 2주간 14만명 몰려…"빠르면 이달 지급"

박화진 고용부 차관, 국민취업지원제도 운영상황 점검

청년층 8.8만명 신청…서비스 접점 171곳으로 확대

[아시아경제 김보경 기자] 구직수당 최대 300만원을 주는 '국민취업지원제도' 신청자 수가 현재까지 총 14만명에 달하는 것으로 집계됐다.

고용노동부는 12일 보도자료를 내고 국민취업지원제도 신청자 수가 지난 10일 기준으로 총 13만9638명을 기록했다고 밝혔다.

지난해 12월 28일부터 31일까지 온라인 사전신청을 받은 5만9946명을 포함한 숫자다.

신청을 받은 지 2주만에 14만명에 달하는 구직자가 몰린 것이다.

국민취업지원제도는 저소득 구직자, 청년, 경력단절여성 등 취업취약계층을 대상으로 구직촉진수당 최대 300만원(월 50만원x6개월)과 취업지원서비스를 함께 제공하는 '한국형 실업부조'다.

인천·경기·강원서 4.5명 신청…빠르면 1월 말부터 지급

신청자를 분석해보니 지역별로는 중부권역(인천·경기·강원)이 4만5317명으로 가장 많이 신청했다. 뒤이어 서울, 부산, 대구, 광주(제주포함), 대전권역 순이다.

연령별로는 청년층(18~34세)이 8만7610명(63.3%)으로 가장 많았다. 그 다음으로 ▲중장년층(35~64세) 4만8694명(34.9%) ▲65~69세 2518명 ▲15~17세 82명 순이다.

고용부는 신청자에 대한 소득·재산조사를 실시하고 그 결과에 따라 신속하게 수급자격을 심사·결정할 예정이다.

수급자격이 인정된 신청자는 빠르면 이달 말부터 월 50만원의 구직수당과 취업지원서비스를 받게 된다.

고용부는 원활한 제도 시행을 위해 전국 101곳 고용센터 외에 중형센터와 출장소 70곳을 신설해 서비스 접점을 171곳으로 확대했다.

또한 전국 110개의 새일센터, 121개의 지자체 일자리센터와 협업체계를 구축했다.

고용부 차관, 센터 방문…방역 등 운영상황 파악

박화진 고용부 차관은 대전고용센터를 방문해 현장의 실무 담당자들을 격려하고 방역과 거리두기 등 운영상황을 확인했다.

박 차관은 연초 신청 집중에 따라 담당 인력에 비해 업무량이 과다한 상황을 염려하면서 "어려운 상황이지만 국민들이 힘든 시기를 극복할 수 있도록 고용노동부가 앞장서서 적극적으로 지원하자"며 직원들을 격려했다.

그는 "연초 신청자 집중에 따른 방역과 전담인력 배치, 전산망 점검을 철저히 하고 수당 지급과 취업지원이 신속하게 이뤄질 수 있도록 초기 대응에 만전을 기해달라"고 당부했다.

국민취업제도는 온라인 홈페이지(www.work.go.kr/kua) 또는 전국 고용센터에 직접 방문해 신청할 수 있다. 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하거나 고용부 고객상담센터(☎1350)로 문의하면 안내받을 수 있다.

