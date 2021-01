[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 코텍 코텍 052330 | 코스닥 증권정보 현재가 9,060 전일대비 30 등락률 -0.33% 거래량 107,769 전일가 9,090 2021.01.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코텍, 3분기 영업손실 8억원…적자전환코텍, 2분기 영업손실 5억7800만원…적자전환코텍, 1분기 영업이익 55억… 전년比 34%↓ close =아이베스트 지분 33.33% 취득 결정

◆ 빅솔론 빅솔론 093190 | 코스닥 증권정보 현재가 4,395 전일대비 125 등락률 -2.77% 거래량 56,769 전일가 4,520 2021.01.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 인공지능 매수추천 ‘ㅇㅇㅇ’ !! 이번주, 급상승 갑니다.‘ㅇㅇㅇㅇ’ 중국판 ‘블랙프라이데이’로 상한가 진입 가능 300%K-OTC거래 또 최고경신...비상장 ‘비보존’ 관련주 급등200% 예상 close =아이베스트 지분 50% 취득 결정

◆ 케이엔더블유 케이엔더블유 105330 | 코스닥 증권정보 현재가 8,450 전일대비 250 등락률 -2.87% 거래량 294,090 전일가 8,700 2021.01.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 케이엔더블유, 글로벌 화학기업 솔베이 불소가스 온산사업부 인수6월 30일 코스닥, 3.28p 오른 737.97 마감(0.45%↑)[北 열린다, 투자기회 열린다]디스카운트→프리미엄, 주목 받는 접경 지역 상장사 close =지아이매터리얼스 흡수합병 결정

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr