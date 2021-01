中 유튜버, 김치 담가놓고 '중국 전통요리?' 또 시작된 동북공정…시민들 '분통'

中 유튜버, 김치 담그는 영상에 '전통 중국요리'표기

한복·김치 등 '문화 동북공정' 논란 지속

전문가 "당당히 맞서 문화 지켜야"

[아시아경제 김영은 기자] 최근 중국의 한 유튜버가 김치와 김치찌개 등을 만드는 영상을 올린 후 '전통 중국요리'라는 #(해시태그)를 함께 사용해 논란이다. 한국의 고유한 요리 김치를 마치 중국 전통 요리로 오인할 수 있도록 한 것이다. 앞서 일부 중국 언론 등에서도 여러 차례 김치와 한복 등을 '중국의 문화'라고 소개한 바 있어 또다시 중국의 '문화 동북공정'이 아니냐는 지적이 일고 있다.

9일 구독자가 1400만명이 넘는 중국의 유튜버 '리즈치'는 자신의 채널에 '라이프 시리즈 마지막 에피소드 : 배추의 삶'이라는 제목의 영상을 올렸다.

19분 33초 분량의 해당 영상에는 리즈치가 직접 배추를 수확해 손질하고, 소금에 절인 배추에 고춧가루 등으로 만든 빨간 양념을 버무려 배추김치를 만들고, 장독에 보관한 김치를 꺼내 돼지고기를 썰어 넣어 김치찌개처럼 보이는 국물 요리를 끓이는 모습이 담겼다.

문제는 리즈치가 영상 설명란에 '전통 중국요리'(#ChineseCuisine), '중국음식'(#ChineseFood) 등의 해시태그를 달아 영상에 나오는 음식들이 모두 중국 전통음식인 것처럼 소개했다는 것이다. 이 영상은 공개된 지 이틀째인 11일 오후 1시 기준 293만회의 조회 수를 기록했고 5.3만개 이상의 댓글이 달렸다.

이에 우리나라 네티즌들은 "대체 김치가 왜 중국 전통 음식이냐"라고 공분하며 영상을 지적했다. 해당 영상의 댓글란에는 한국어는 물론 영어와 중국어로 '김치는 한국의 자랑스러운 전통 음식이다', '문화 빼앗는 것도 유분수지', '영상 재생하지 말고 바로 신고하세요' 등의 댓글이 이어지고 있다.

영상을 시청한 김 모 씨는 "김치를 중국 음식이라고 당당히 소개하는 걸 보니 그냥 어이가 없을 뿐"이라며 "우리나라에서는 김치가 중국 음식이 아니라는 걸 누구나 다 알고 있지만, 구독자 수도 많은 유튜버가 저렇게 영상을 올려버리면 다른 나라 사람들로부터 오해가 생겨날까 봐 걱정이다"라고 우려했다. 이어 김 씨는 "김치를 자기네 음식이라고 주장하는 건 예전부터 계속됐던 것 같은데 뭔가 제대로 된 해결책이나 예방책을 마련하지 않는 이상 계속 이렇게 물고 늘어질 것 같다"라고 우려했다.

이처럼 중국이 우리나라의 문화를 가지고 논란을 일으킨 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 11월 중국 '환구시보'는 "중국의 절임 채소인 파오차이(泡菜)를 국제표준화기구(ISO)가 국제표준으로 정했기에 한국 김치도 파오차이에 해당하므로 이젠 중국이 김치산업의 세계 표준"이라고 보도했다.

하지만 이는 전부 왜곡된 보도다. 환구시보가 파오차이의 국제표준에 마치 김치도 포함되는 것처럼 오보를 낸 것이다. 국제표준화기구(ISO)는 "파오차이의 표준에 김치는 적용되지 않는다"라고 밝혔으며, 조정은 세계 김치연구소 전략기획본부장에 따르면 김치는 UN 산하 기구인 국제식품규격위원회에서 이미 국제표준을 받은 상태다.

또한 중국의 최대 포털사이트 바이두는 "김치는 중국의 문화유산이며 김치의 기원은 중국"이라고 설명했으며, 바이두 백과사전에 윤동주 시인의 국적을 중국(中?)으로, 민족은 조선족(朝鮮族)으로 기재하는 등 중국의 '문화 동북공정'이 날로 심해져 논란을 더하고 있다.

전문가들 역시 중국의 '문화 동북공정'을 지적하며 우리 문화를 지키는 데에 힘써야 한다고 말한다. 서경덕 성신여대 교양학부 교수는 "(중국은) 국제적인 망신을 당하기 전에 타국의 문화를 존중할 줄 아는 마음부터 지녀야 한다"라고 지적했다.

이어 "최근 중국에서는 한복, 판소리, 김치 등 한국의 고유문화를 자신들의 것으로 억지 주장을 펼치고 있는데, 역사적인 사실을 가지고 당당하게 맞서 우리의 문화를 지켜나가야 한다"라며 "중국의 역사 왜곡에 대해 분노만 할 것이 아니라 무엇이 잘못됐는지를 정확히 알려줘서 올바르게 수정할 수 있도록 노력하는 것이 더 중요하다"라고 강조했다.

또 세계 음식 문화에 관한 책을 낸 정상원 요리사는 지난달 4일 YTN '슬기로운 라디오 생활'에서 중국의 일명 '김치 논쟁'에 대해 "김치 자체가 우수한 세계적인 유산이기 때문에 (논쟁이 발생한 것이고) 그 가치가 없다면 문제가 발생하지 않을 것"이라며 "그래도 요리사로서, 또 한국인으로서 굉장히 어이가 없는 상황이다"라고 전했다.

김영은 기자 youngeun928@asiae.co.kr