삼영이엔씨, 황혜경 대표 장내매수 지분 확대…"성장자신감+책임경영 강화"

삼영이엔씨는 황혜경 공동대표가 장내에서 자사주 1만600주를 매입했다고 11일 밝혔다. 보유주식 수는 10만2803주(1.16%)로 늘었다.

황 공동대표는 2019년 4월 취임한 이후 네 차례에 걸쳐 삼영이엔씨 주식을 장내에서 매수했다. 같은 해 취임한 이선기 공동대표도 지난해 10만5100주를 취득했다.

삼영이엔씨 관계자는 "책임경영 강화 차원"이며 "회사 성장에 대한 자신감으로 판단해 달라"고 설명했다.

삼영이엔씨는 올해 세계 최초의 원거리 해상디지털통신망 구축에 나서고 있다. 의무 도입을 진행 중인 e-내비게이션 선박 단말기와 선박무선설비 디지털 MF/HF 를 국내 보급을 본격화할 계획이다.

회사 관계자는 "장내 매수가 주주들에게 회사 성장에 대한 자신감으로 비춰질 수 있길 바란다"며 "오랜 기간 개발한 해상디지털통신망 장비들의 성과가 올해 가시화 될 것"이라고 말했다.

황혜경·이선기 공동대표는 "올해 e-내비게이션 사업의 성장성과 실적개선이 충분히 반영되지 않아 주가가 저평가됐다고 본다"며 "주가 저평가가 해소될 수 있도록 경영진으로서 솔선수범하는 자세로 자사주를 추가 매입해 나가겠다"고 말했다.

이어 "디지털 MF/HF와 e-내비게이션 선박단말기 등 신제품 개발을 주도해 국제연합(UN) 산하 국제해사기구(IMO)가 주도하는 해양디지털화 시장을 적극 공략해나가겠다"고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr