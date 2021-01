호반, AI 기반 건축자동설계 스타트업에 대한 적극 투자 나선다

[아시아경제 이춘희 기자] 호반건설과 호반건설의 액셀러레이터 법인 플랜에이치벤처스이 인공지능(AI) 기반 건축자동설계 스타트업에 대한 투자를 늘린다.

호반건설은 AI 기반 건축자동설계 기술을 보유한 텐일레븐에 현대건설, 바이브컴퍼니와 함께 추가 투자에 나선다고 11일 밝혔다.

3개 사가 후속 투자에 나선 텐일레븐은 AI 기술을 이용해 건축설계를 자동화하는 ‘빌드잇’ 솔루션을 개발한 스타트업이다. 빌드잇 솔루션은 복잡하고 반복적인 건축설계 과정을 자동화해 설계안 수백개를 단숨에 작성할 수 있다. 이를 통해 5일 이상의 시간이 필요했던 계획 설계의 개발사업 타당성 업무를 1시간 내로 단축시킬 수 있다.

실제로 빌드잇 솔루션을 통해 도출한 배치계획이 최근 서울 은평구 불광5구역 재개발 사업에서 최종안으로 선정되는 한편, 국토교통부에서 개최한 3차원 경관심의 기술공모전에서 최우수상을 수상하기도 했다.

앞서 호반건설과 플랜에이치는 2019년 오픈이노베이션을 통해 텐일레븐을 발굴하고 초기 투자와 기술개발을 진행한 바 있다. 호반건설은 빌드잇 솔루션을 실제 프로젝트에 적용해 테스트베드를 제공하는 한편 중소기업벤처부의 기술 창업 지원 프로그램 'TIPS사업' 연계를 통해 연구개발(R&D)자금 확보도 지원했다.

이번 투자 유치로 텐일레븐은 호반건설과 플랜에이치의 초기 투자 후 1년 여 만에 두 배가 넘는 회사 가치 상승과 약 20억 원에 달하는 후속투자를 유치하는 데 성공했다.

호반건설 관계자는 "텐일레븐과 함께 건축자동설계 솔루션 적용과 확대에 속도를 낼 것"이라며 "앞으로도 오픈 이노베이션을 통해 역량 있는 스타트업을 지속적으로 발굴해 호반건설과 건설 분야의 혁신을 도모할 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr