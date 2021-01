[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시(시장 김충섭)는 전통한옥문화 활성화를 위해 오는 25일까지 한옥건립 지원사업을 신청받는다고 11일 밝혔다.

한옥건립 지원사업은 김천시와 함께 경북도에서 미래의 건축자산인 한옥을 활성화하고 경북형 한옥문화 활용을 통해 지역 경쟁력을 강화하고자 추진하고 있는 프로젝트로, 지원 규모는 총 4000만원이다.

지원조건은 김천시 관내에 주민등록을 두면서 실제 거주하고 있는 자로서, 바닥면적 60㎡ 이상 신축, 증축 한옥 건축물이다.

김천시 건축디자인과 관계자는 "한옥건립 지원사업을 통해 우리나라의 전통 가옥인 한옥의 대중화에 기여하고자 사업을 추진하고 있으니 시민들께서는 적극적인 관심과 신청을 바란다"고 당부했다.

