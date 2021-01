KT, '종이없는' 軍증명서 전자발급 서비스 시작

[아시아경제 구채은 기자] KT가 행정안전부, 병무청과 협력해 군 장병을 위한 ‘페이퍼리스(종이 없는) 전자증명서 서비스’를 제공한다.

11일 KT에 따르면 이 서비스는 'KT 페이퍼리스 플랫폼'과 'KT 페이퍼리스 앱'이 실시간으로 행정안전부 시스템과 연계돼 각종 신청 민원업무를 별도 증명서 첨부 없이 지원한다.

이 서비스를 쓰면 군인들이 통신사의 군인 전용 혜택을 받기 위해 지방 병무청, 정부24 홈페이지, 주민센터에서 발급받은 병적증명서를 들고 대리점을 내방하지 않아도 된다. 예컨대 KT의 ‘Y군인 Plus’ 요금제 가입이 필요한 군인은 KT 페이퍼리스 앱을 설치하고 행정안전부의 병적증명서를 설치된 앱으로 발급받아 원하는 서비스를 비대면으로 신청할 수 있다.

군 장병을 위한 페이퍼리스 전자증명서 서비스는 안드로이드를 이용하는 스마트폰에서 이용할 수 있다. 향후 아이폰으로도 이용 범위가 확대될 예정이다. KT는 병적증명서 외의 다양한 증빙 서류를 지원해 군 장병들의 편의를 늘려갈 계획이다.

박현진 KT Customer전략본부장은 “향후 통신서비스 가입, 변경에 전자증명서 확대 적용해 고객 편익 향상과 종이 없는 사회 구현을 위해 노력할 방침”이라고 말했다.

